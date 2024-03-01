В Нефтеюганске суд оштрафовал мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе

В Нефтеюганске суд оштрафовал мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе, сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МИД РФ Ирина Волк, передает корреспондент Накануне.RU.

В полицию поступило сообщение о выстрелах в жилом квартале. Гость в компании других участников свадебного кортежа решил пострелять вверх из охолощенного пистолета. Однако он не подумал, что это может напугать маленьких детей.

О стрельбе в жилом квартале сообщили местные жители. Правоохранители установили личность стрелявшего. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.13 КоАП РФ. Решением суда ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.