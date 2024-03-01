01 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский форум «Мы вместе за Победу!» стал знаковым местом обмена опытом для волонтеров

Форум «Мы вместе за Победу» собрал в Астрахани более 200 волонтеров из всех районов области. Масштабное мероприятие стало местом общения, обмена опытом, обучения и дискуссий.

Отличившиеся волонтеры были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. Среди награждённых – активисты общественных организаций и индивидуальные предприниматели, которые делают для Победы всё, что в их силах: плетут масксети, шьют тактические носилки, изготавливают окопные свечи, отправляют гуманитарный груз на передовую, помогают родным военнослужащих и многое другое.

Дмитрий Скульский, представитель Поискового движения России (АРО) и Бессмертного полка России (АРО) отмечает растущую с каждым годом роль волонтерского движения на российское общество: "Добровольчество стало социально значимым институтом. Тысячи граждан, сотни организаций с самого начала СВО объединились, чтобы поддержать наших защитников. И, конечно, проведение форумов является важным моментом для волонтерского сообщества. На площадках форума происходит обмен опытом, разбираются практики и вырабатываются совместные решения для решения различных задач. Отмечу вклад учебных заведений региона. В моем вузе - Астраханском государственном техническом университете - студенты и преподаватели искренне включились в сбор гуманитарной помощи для участников СВО. К примеру, в феврале этого года общими усилиями были собраны теплые вещи, бензогенератор, предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания и все необходимое для военнослужащих. Наши студенты передали письма в рамках акции «Письмо солдату» с теплыми, добрыми пожеланиями и новогодними поздравлениями защитникам Родины. Такая сплоченность, искреннее желание помочь — это как раз и есть проявление настоящего патриотизма".

(2024)|Фото: astrobl.ru

Представитель Общественного молодежного парламента Фатима Бакаева считает, что волонтерские движения уже играют очень важную роль в современном обществе, поскольку они способствуют решению социальных проблем, помогают нуждающимся людям.

"Поддержка бойцов СВО и их семей также имеет большое значение. Эти люди отдают свою жизнь защите нашей страны, и поддержка со стороны общества помогает им чувствовать себя ценными и уважаемыми. Это также способствует укреплению духовного единства и сплоченности общества. Влияние этой поддержки на сплоченность астраханцев может быть очень значительным, поскольку она укрепляет чувство общности и солидарности, способствует формированию патриотических ценностей и укрепляет доверие в обществе", - уверена Фатима Бакаева.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Председатель АРМОД "Молодежь Губернии" Дмитрий Манцуров говорит, что добровольческое сообщество региона - это люди с большим сердцем.

"Отрадно видеть, как такие инициативы находят отклик у людей. Площадки мероприятия собрали более 200 добровольцев, представителей профильных ведомств и подведомственных учреждений, которые координируют работу по сбору, распределению и отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Мероприятия форума помогли собравшимся поделиться практическими знаниями в сфере социальных инициатив по линии гуманитарной помощи и уделить внимание семьям участников СВО", - отметил общественник.

Учредитель Благотворительного фонда "Созвездие добра" Анна Алексеева также отмечает, что "с каждым днём всё больше астраханцев присоединяются к тем или иным волонтёрский группам, оказывающим поддержку фронту".

(2024)|Фото: astrobl.ru

"Сегодня, как и 80 лет назад сплочение людей разных профессий, возрастов, религий и национальностей не только на фронте, но и в тылу, приближает Победу и помогает сохранить как можно больше жизней среди солдат и мирного населения. Ведь именно силами волонтёрский групп и движений на фронт регулярно отправляются сотни окопных свечей, десятки маскировочных сетей, медикаменты, техническое оборудование и другие необходимые грузы", - рассказала Анна Алексеева.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: волонтеры, форум в астрахани, гуманитарная помощь, сво, гражданское общество


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