WSJ: Россия в 2022 году предлагала Киеву мягкие условия для завершения конфликта

Весной 2022 года Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано. Он предусматривал, что Украина останется нейтральной страной, то есть не будет вступать в военные блоки. При этом против вступления в ЕС Россия не возражала.

Важный момент: российским Киев должен был признать только Крым. Будущее ДНР и ЛНР должно было быть определено в ходе личных переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Но они так и не состоялись. О статусе освобожденных к тому времени территорий в статье не говорится.

Киев должен был сократить свою армию. Иностранное оружие и войска не могли быть направлены на Украину.

Русский язык должен был стать официальным, но этот пункт Киев не согласовал. Как и расследование МУС военных преступлений.

Безопасность Украины должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина - Турцию.

Издание отмечает, что переговоры были прерваны по инициативе Украины. Ранее глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но все изменил спешный приезд в Киев британского премьера Бориса Джонсона.