УК выплатит ребенку компенсацию за травму на детской горке

Управляющая компания из Екатеринбурга выплатит компенсацию морального вреда после травмирования ребенка на детской горке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 26 мая прошлого года, когда пара забрала дочь из детского сада и отвела на игровую площадку. Там девочка, скатываясь с горки, застряла в отверстии, из которого ее с большим усилием смогли вытащить только родители. В результате у несовершеннолетней на животе остались кровоподтеки.

Специалисты выехали с проверкой на детскую площадку, где установили, что у горки в начале ската имеется отверстие (дыра), а основание - из бетонного покрытия. Таким образом детская горка эксплуатировалась с нарушением законодательства и действительно создавала угрозу безопасности жизни и здоровью несовершеннолетних.

Ответственным за обслуживание площадки является управляющая компания, к которой прокуратура и обратилась через суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Исковые требования были удовлетворены и родителям пострадавшей обязали выплатить 30 тыс. рублей.

Указанная детская горка в настоящее время демонтирована.