01 Марта 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Экспансия: Румынская Церковь основала "РумПЦ Украины"

Синод Румынской Православной Церкви (РумПЦ) принял решение об экспансии на территории Украины. Он призвал тамошние приходы переходить в РумПЦ, создав религиозную организацию под названием "Румынская Православная Церковь Украины".
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Также синод постановил, что все священнослужители в Молдавии, которые переходят из Кишиневско-Молдавской митрополии РПЦ в "Бессарабскую митрополию" РумПЦ, являются каноническими священнослужителями и любые дисциплинарные взыскания Молдавской Церкви рассматриваются как недействительные.

В октябре РумПЦ объявила себя единственной канонической на территории Молдавии, взяв курс на вытеснение канонической Молдавской Церкви Московского Патриархата, которая была основана еще в 1813 году (Бессарабская митрополия РумПЦ была основана только в 1918 году после захвата Румынией Бессарабии и, с перерывом в 1940-1941 гг., действовала до 1944 года, когда Молдавия была освобождена от фашистской оккупации, а в 1992 году митрополия возобновила свою деятельность, направленную на румынизацию православных).

Как пишет "Правблог", происходит расширение масштабов вторжения румынской стороны на каноническую территорию Московского Матриархата. Возможно, Румыния заранее готовится к разделу Украины, стараясь создать благоприятные для себя условия.

Теги: церковь, украина, православие


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