Французы не будут умирать за Украину – МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне смягчил радикальную риторику, которую на протяжении последней недели демонстрировали президент страны Эммануэль Макрон и премьер-министр Габриэль Атталь. Они не исключили, что Франция отправит своих военных на Украину.

Сежурне завил, что Париж продолжит поддерживать Киев, но "французы не будут умирать за Украину".

"Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент", - сказал министр.

Он добавил, что информацию о французских наемников, воюющих на стороне Украины, распространяет Россия.