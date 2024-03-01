01 Марта 2024
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Политика В России
Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова прокомментировала аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

У немецкой прессы появился повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД ФРГ Анналене Бербок после появления аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок?" - написала дипломат в телеграм-канале.

"И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", - добавила она.

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

Запись длится 40 минут, написала Симоньян в своем телеграм-канале. На ней немецкие военные упоминают и коллег из США и Британии, "обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".

Симоньян заявила, что обратилась с официальным журналистским запросом к министру иностранных дел и послу ФРГ, а также лично к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

В октябре прошлого года газета Washington Post сообщила, что дроны, которыми украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту, были разработаны при участии ЦРУ США и других западных разведок. В статье говорится, что Киев во время второй атаки по Крымскому мосту использовал военно-морские беспилотники, разработанные в рамках "сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведывательных служб".

Теги: захарова, мид рф, фрг, крымский мост


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