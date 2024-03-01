Виталий Хоценко приветствовал участников выездной стажировки Минпромторга РФ из 19 регионов

Стажировка по программе «Федеральная практика» в сфере промышленности проводится с привлечением федеральных экспертов для информирования более широкого круга представителей власти, бизнеса, различных ассоциаций и институтов развития о мерах государственной поддержки и перспективах развития отраслевых направлений.

Двухдневное мероприятие в Омске организовано Минпромторгом РФ по инициативе Губернатора Виталия Хоценко. Омская область принимает промышленников 19-ти регионов страны, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Целью методической программы является формирование в субъектах Российской Федерации управленческих команд. Одна из приоритетных задач выездной стажировки - развитие и укрепление кооперационных связей между регионами, обеспечение устойчивого развития производственных систем, решение задач, направленных на достижение технологической независимости страны.

В первый день 29 февраля проходили тематические сессии с представителями федеральных органов исполнительной власти, федеральных институтов развития и государственных корпораций, промышленных предприятий и бизнеса по вопросам направлений государственной поддержки и различным отраслям промышленности. Участники в формате диалога обсуждали текущую ситуацию в отрасли, ключевые задачи, вопросы выхода на внешние рынки, развития международной кооперации, промышленного туризма, промышленных кластеров, а также делились успешным опытом реализации планов и мероприятий по развитию промышленного потенциала регионов.

Сегодня к участникам выездной стажировки присоединился Губернатор Омской области. Виталий Хоценко поблагодарил заместителя председателя Правительства РФ, министра промышленности РФ Дениса Мантурова за поддержку инициативы региона и возможность проведения в Омске выездной стажировки промышленников.

«Омская область – крупный промышленный регион. У нас промышленность доминирует над всеми остальными секторами экономики. В регионе представлены все основные направления промышленности. Сегодня на выездной стажировке Минпромторга РФ в Омске мы видим статусное представительство федеральных экспертов: руководители сразу пяти департаментов, начальники отделов, представители Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, Агентства стратегических инициатив, Агентства по технологическому развитию, Российского экспортного центра, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. В общем здесь у нас работает огромная команда руководителей крупнейших структур, которые отвечают за промышленное и экономическое развитие. Нужно максимально использовать этот ресурс, потому что выездная стажировка полезна тем, что это, прежде всего, прямые контакты, взаимодействие, обмен опытом. Важно, чтобы это взаимодействие продолжилось. Минпромторг России реально помогает реальному сектору экономики. Здесь у нас работает не только сибирский федеральный округ, но и ещё девять регионов из других частей страны, включая Башкортостан, Тюмень, Карелию, Тамбов, Севастополь. География участников широкая, что очень здорово, потому что наша страна сильна регионами», - подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.

Руководитель Омской области также отметил, что Президент РФ Владимир Путин очень большое внимание уделяет вопросам развития промышленности. В послании Федеральному собранию накануне глава государства посвятил целый блок вопросам поддержки разных направлений и объявил конкретные решения.

«Серьёзные решения были приняты. Эти тезисы и предложения закладывали в том числе и те, кто сегодня здесь присутствует. Президент сказал, что на 300 млрд рублей будет пополнен Фонд развития промышленности. Ещё не менее 200 миллиардов дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.

Глава государства поручил создать не менее 100 индустриальных технопарков до 2030 года. Поэтому в Омской области 10 парков к этому сроку необходимо запустить», - сказал Виталий Хоценко.

Сегодня в рамках выездной стажировки состоялось подписание Соглашения о взаимодействии в рамках реализации проекта индустриального промышленного парка «Флагман» на территории Омской области.

Продуктивной работы участникам выездной стажировки пожелал в режиме телемоста заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

За оказываемую эффективную поддержку промышленного комплекса региона Губернатор Омской области вручил региональные награды сотрудникам Минпромторга РФ и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.