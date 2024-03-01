Призывы блогеров подписываться могут счесть популяризацией средств обхода блокировок - Госдума

В Госдуме не исключили, что призывы блогеров подписываться на их соцсети, заблокированные в России, "может расцениваться как популяризация средств обхода блокировок". А популяризация "средств обхода блокировок" с 1 марта в России запрещена.

Мысль о противоправности призывов блогеров на них подписываться высказал член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). Впрочем, точно он сам не знает, можно ли такие призывы расценивать как популяризацию или нет. Кто надо – разберутся: "Что касается призывов блогеров подписываться на их аккаунты в запрещенных соцсетях <…> это может расцениваться как популяризация средств обхода блокировок, но решения будут приниматься индивидуально, с учетом обстоятельств".

Также Горелкин заявил, что закон о блокировке такой информации имеет обратную силу: "Дата публикации не имеет значения, регулятор может применить санкции за любой материал, который находится в публичном доступе".