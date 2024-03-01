В Екатеринбурге педагога-"инцела" уволили из СОПК за Youtube-канал

Екатеринбургского преподавателя Павла Щербина уволили из свердловского областного педагогического колледжа (СОПК) за контент на его Youtube-канале. Об этом написал сам педагог в своих социальных сетях, посвятив истории сразу несколько постов.

По его словам, об увольнении ему сообщили в феврале по телефону, в то время, как он уже шел на работу. Причиной якобы назвали видео на канале Щербина, где он откровенно говорил о проблемах одиночества и сексуальности. При этом сам мужчина считает, что коллеги решили убрать его из зависти и сексизма, а его творчество использовали как отговорку.

"Конечно, такое не может не вызывать зависти у коллег по преподавательскому цеху. Ведь кто такой средний преподаватель? Это скучный лицемерный зануда, не обладающий ни знаниями, ни жизненным опытом за пределами своей распечатки. Так что меня – яркого, интересного, пользующегося заслуженным вниманием и уважением студентов преподавателя БЫЛО РЕШЕНО УБРАТЬ. Когда я шел на работу, мне позвонила завуч СОПК Сосновских Алена и сказала, что более колледж не нуждается в моих услугах", - написал Щербин.

В последующих постах блогер не раз отмечал, что студенты вторых курсов, у которых он вел историю и философию, ценили его как преподавателя и отправляли сообщения со словами поддержки. Себя Щербин называет "молодой, горящий предметом преподаватель, который "глаголом жжет сердца людей", а также "интернет-знаменитостью", на которую студенты смогли посмотреть бесплатно.

Он также подчеркнул, что познакомил второкурсников с понятием "инцел", кем себя и считает. Согласно интернет-справке, это сообщество мужчин, которых объединяет "невольное воздержание". Причиной тому являются женщины, которые не хотят делить постель с "инцелом" по тем или иным причинам. При этом у Щербина, по его же словам, есть девушка.

Педагог также отметил, что до его прихода у второкурсников три месяца никто не вел историю и передел "привет" Министерству образования РФ.

Как сообщают местные СМИ, Щербина не увольняли, а просто не стали продлевать с ним договор после двухнедельной стажировки по этическим соображениям.

Педагог, как он указывает, с 10-летним стажем работы, требует от администрации колледжа восстановить его в должности, выплатить компенсацию морального ущерба, повысить зарплату и публично извиниться перед ним. При этом Щербин сам пишет, что подобное вряд ли произойдет.