Бастрыкин поручил провести проверку после дрифта на лимузине экс-мэра Иркутска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку правомерности выезда на лед Байкала лимузина, которым управлял бывший мэр Иркутска. Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Ранее бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов, известный эпатажными выходками, устроил дрифт на льду Байкала. В качестве транспортного средства он выбрал белоснежный лимузин. Видео заезда экс-чиновник опубликовал в соцсетях. В СМИ появились сообщения о том, что "выезд на лед вне организованной переправы" проверяют полиция и Росприроднадзор.