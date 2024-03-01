Кадыров в своем Telegram-канале отредактировал речь Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который второй год подряд отсутствует на послании президента Федеральному собранию, отредактировал речь Владимира Путина в цитате в своем блоге.

Во время выступления президент России сказал: "Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле, лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила".

В цитате, которую привел Кадыров, "последователи иудаизма" скрыты многоточием: "Наши солдаты и офицеры - христиане и мусульмане, буддисты [...] - доказали, что вековая сплоченность и единство России – это колоссальная, всепобеждающая сила", на это обратил внимание Telegram-канал "Расстрига".