На сургутянина, который пришел в маркетплейс с гранатой, завели уголовное дело

Жителя Сургута заметили с гранатой в одном из маркетплейсов по ул. Югорский тракт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

О мужчине сообщили в полицию.

Правоохранители установили его личность. Им оказался неработающий 54-летний житель города. У мужчины изъяли при осмотре сотовый телефон, банку с порохом массой 118 граммов, а также два предмета, похожих на гранаты. Также в его квартире нашли банку с наркотиком массой более 12 граммов, контейнер и 107 полимерных пакетиков - с аналогичным веществом, массой более 540 граммов.

Боеприпасы оказались пиротехническими изделиями для страйкбола.

По данным фактам полицейскими возбуждены уголовные дела за незаконное хранение взрывчатых веществ и наркотических средств.