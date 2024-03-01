Сенат США отсрочил остановку работы правительства

Сенат Америки (верхняя палата конгресса) одобрил законопроект о предотвращении шатдауна – приостановки работы правительства из-за несогласования финансирования.

Это было сделано менее чем за 36 часов до того, как выделенные на работу правительства деньги стали бы заканчиваться: некоторые ведомства прекратили бы работу уже 2 марта. Теперь сроки финансирования для одних структур правительства продлены до 8 марта, для других – до 22 марта.

Документ должен утвердить своей подписью президент США Джо Байден, пишет РБК.