Для Музея советского быта в Екатеринбурге нашли новое помещение

Новое место для Музея советского быта в Екатеринбурге найдено. Об этом сообщила его основатель Ирина Светоносова.

Как рассказала она на своей странице в соцсети, совсем скоро экспозицию можно будет увидеть на Ленина, 69 в городке Чекистов.

"Мы станем ближе к центру города, сохраним коллекцию и концепцию музея. Да, придется немного ужаться, но не критично. Перевезем все комнаты в том виде, в котором их запомнили наши любимые гости и друзья. И даже добавим несколько новых локаций", - пообещала Ирина Светоносова.

Напомним, Музей советского быта занимал пространство бывшего печатного цеха на улице Чебышева, 4 с 2018 года. В конце 2023 года у помещения сменился собственник, у которого оказались свои планы на него. Договор аренды расторгнут с 31 мая 2024 года.

"Нас попросили освободить помещение. Это бизнес, ничего более", - рассказывала основатель музея.