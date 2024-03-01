Zara возобновит работу на Украине

Испанская компания Inditex, владеющая сетью магазинов Zara, откроет торговые точки на Украине, закрытые два года назад – после начала СВО, пишет Financial Times.

По данным издания, магазины начнут открываться в апреле. Ритейлер планирует открыть 50 из более чем 80 своих магазинов на Украине.

FT пишет, что останутся закрытыми 34 магазина в регионах, затронутых военными действиями.

В 2022 году группа Inditex приостановила работу и в России, и на Украине, последовав примеру своего главного конкурента H&M (HMb.ST). В России бизнес был перепродан, на месте магазинов сети Zara открылся новый ритейл Maag.