Уроженца Прикамья подозревают в совершении государственной измены

УФСБ по Республике Татарстан возбудило второе уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова, сообщает "Ъ".

Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 275 УК РФ).

Овчинникова подозревают в том, что он собирал запрещенному украинскому военизированному объединению "Легион "Свобода России"* сведения о дислокации наших войск и данные о промышленных предприятиях. Владимир Овчинников был задержан 31 октября 2023 года в Нижнекамске. У него изъяли мобильный телефон. Ему было предъявлено обвинение в участии в террористической организации. Суд отправил его в СИЗО.

* Признана в России террористической организацией. Запрещена на территории России по решению Верховного суда 16 марта 2023 года.