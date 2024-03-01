Здание ДОСААФ исчезнет из центра Екатеринбурга

Спустя долгое время судьба шестиэтажного здания ДОСААФ на Воеводина, 6 в Екатеринбурге наконец решилась. Получено разрешение на демонтаж строения, сообщается в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно документу, возле здания ДОСААФ находится сразу шесть объектов культурного наследия, а потому перед сносом необходимо было выяснить, не навредят ли им демонтажные работы.

"Проведение работ, предусмотренных документацией "Проект демонтажа административного здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6" при соблюдении проектных решений не оказывает негативного влияния на объекты культурного наследия. Для исключения физического воздействия выполняемых работ на объекты культурного наследия Разделом предусмотрены мероприятия по обеспечению их сохранности", - говорится в заключении экспертизы.

Напомним, что вчера председателю регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрию Яночкину задали вопрос о судьбе здания, однако тот предложил интересоваться этим у компании "TEN-девелопмент", которая и выкупила строение в 2022 году. Цена вопроса составила 154,5 млн рублей. Ранее предполагалось, что здание станет продолжением торгового центра Limerance или вовсе исчезнет, освободив место для новой застройки.