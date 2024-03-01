Шольц: Германия не передает Киеву ракеты Taurus из-за риска ударов по Москве

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснил, что не хочет поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus, так как они могут быть использованы для поражения целей в Москве.

"У Taurus дальнобойность 500 км, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве", — цитирует его РИА Новости.

Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено.

Ранее Шольц отказал Киеву в поставках дальнобойных ракет Taurus, притом что Бундестаг одобрил резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

В сентябре прошлого года в немецком парламенте заявили, что не будут запрещать Киеву наносить удары по территории России дальнобойными крылатыми ракетами Taurus. Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что Германия должна начать поставки немедленно. По ее словам, международное право разрешает Киеву наносить удары по военным целям в России.