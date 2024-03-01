Подготовка к ЕГЭ у репетиторов в Петербурге обойдется в 200-300 тысяч

Полноценная подготовка у репетиторов к ЕГЭ по трем предметам в Санкт-Петербурге обойдется в 200-300 тысяч рублей. Такие данные получило местное издание "Фонтанка", проведя несложные расчеты.

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В статье отмечается, что стоимость репетиторских услуг зависит от предмета и опыта репетитора. Самым дешевым предметом является базовая математика - около 650 рублей в час. А самыми дорогими - профильная математика и биология - 1600. Это средние цены. Чаще всего с репетитором занимаются раз в неделю по два часа.

Если взять самый дешевый предмет - базовую математику, то занятия даже с начинающим репетитором индивидуально в течение учебного года обойдутся в 65 тысяч. По двум предметам - в два раза больше, по трем - в три, то есть порядка 200 тысяч. Если же заниматься с более опытным репетитором и по более дорогим предметам, то годовая подготовка к ЕГЭ потянет на 300 тысяч, а то и больше. А получить высокие баллы на ЕГЭ, чтобы поступить на бюджетное место в хорошем вузе, без репетиторов очень сложно.

По данным исследования, средняя стоимость репетиторских услуг еще в 2022 году почти достигла 1000 рублей в час. Согласно опросу, половина выпускников 9 и 11 классов работают с репетиторами. При этом с сентября зафиксирован рост спроса на репетиторов еще на 25%. А недавний опрос старшеклассников показал, что школа помогает им подготовиться к экзаменам всего на 4,7 балла из 10.

Напомним, в июне Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз. Некоторые законодатели даже предлагают давать нуждающимся семьям деньги на репетиторов, чтобы их дети могли поступить в вуз.