Казахстан перешел на единый часовой пояс

Казахстан минувшей ночью перешел на единое время для всей страны. До этого в республике было два часовых пояса.

Теперь вся страна живет в часовом поясе UTC +5. До сегодняшнего дня восточная часть Казахстана жила в часовом поясе UTC+6.

В России в часовом поясе UTC +5 живет уральский регион (Башкирия, Свердловская область, Челябинская область) и несколько регионов Западной Сибири. Это плюс два часа к московскому времени.

Власти Казахстана пришли к выводу, что для большинства населения переход на единое время будет оптимальным с точки здоровья, экономии энергии, транспорта и простоты для ориентирования во времени между странами.

Изменения привели к курьезам. Tengrinews пишет, что многие граждане в аккаунтах на госуслугах из-за смены времени "постарели" на один день – у них изменилась дата рождения. Сейчас оператор портала пытается устранить сбой.