Зеленский хочет сменить состав Конституционного суда, чтобы тот подтвердил его "легитимность" без выборов

Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в Конституционный суд, который должен подтвердить его "легитимность" без проведения президентских выборов.

Напомним, пятилетний срок полномочий Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Еще перед вступлением в должность президента Зеленский заверял, что пришел только на один срок. Однако после начала СВО передумал. Во время военного положения выборы украинским законодательством запрещены. Зеленский заявил, что хотел бы это сделать, но не в силах переступить закон. При этом опросы фиксируют падение его рейтинга до беспрецедентно низкого уровня.

В своем указе Зеленский поручил создать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает он сам.

Недавно офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по поводу его легитимности на посту главы государства после 20 мая. Но до сих пор не подал. Там опасаются получить "неправильный" вердикт, так как большинство судей были назначены при Петре Порошенко. Поэтому офис пошел по пути смены судей.

Сам Зеленский все чаще говорит о том, что его нелегитимность - это тема, которую подогревает Россия. А на Украине ее поднимают только враги Украины.

Интересно, что взять под контроль Конституционный суд Зеленский пытается еще с 2019 года.