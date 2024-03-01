В Прикамье мужчина, которого подозревали в убийстве шестилетней девочки, взыскал 300 тысяч с государства

Многодетный отец Виктор Мошкин, которого ранее обвиняли в убийстве шестилетней девочки, тело которой было найдено в пожарном колодце поселка Верхнечусовские Городки, воспользовался правом на реабилитацию за незаконное преследование и подал иск к государству на сумму 2,7 млн руб. за расходы на адвоката, сообщают СМИ.

Также он планирует подать второй иск за причинение морального вреда. Сумму истец пока не назвал. Суд удовлетворил первый иск Мошкина частично: ему присудили чуть более 300 тысяч рублей за расходы на адвоката. Мужчина обжаловал это, но краевой суд оставил решение без изменений. Сейчас Мошкин будет подавать второй иск за моральный вред.

Напомним, ранее многочисленные экспертизы показали непричастность мужчины к преступлению. С подозреваемого сняли все обвинения, признали за ним право на реабилитацию. Он получил письменные извинения от прокурора.

Вечером 12 августа 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки шестилетняя Настя Б. ушла из дома в магазин и не вернулась. Ребенка искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Тело ребенка нашли в колодце. 46-летний Виктор Мошкин провел в изоляторе почти четыре месяца – с середины августа до 12 декабря. На время следствия у него забирали детей. После мужчину выпустили из СИЗО и полностью сняли обвинения в убийстве.