01 Марта 2024
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Происшествия Центральный ФО Приволжский ФО В России Воронежская область Белгородская область Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

Беспилотники ВСУ попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске

Три беспилотника пытались атаковать территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. заявил Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

По его словам, жертв и разрушений нет. "Промышленные объекты функционируют в штатном режиме", - написал Носков в своем Telegram-канале.

Mash пишет, что ВСУ попытались атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске, который входит в военно-промышленный комплекс России. Предприятие является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам противовоздушной обороны. В июне прошлого года его включили в санкционный список ЕС.

Напомним, минувшей ночью мэрия Воронежа сообщила о беспилотниках, которые летят к городу. По данным властей, российские средства обнаружения зафиксировали пять беспилотных летательных аппаратов, которые движутся к Воронежу.

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщается, что в ночь на 1 марта дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, еще три удалось перехватить над территорией Нижегородской области.

Теги: беспилотники, завод имени свердлова, дзержинск


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