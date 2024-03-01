01 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Водителю из Краснотурьинска грозит 12 лет за смерть девушки в припаркованном авто

В Краснотурьинске будут судить водителя, который, будучи пьяным, устроил ДТП. В результате погибла пассажирка припаркованного авто. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла ночью 22 октября прошлого года. Обвиняемый за рулем "HONDA CIVIC" ехал по автодороге "г. Краснотурьинск - пос. Воронцовка" со скоростью, не дающей возможности постоянного контроля за движением. В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в припаркованный автомобиль "Шевроле Клан", в котором находился водитель и две пассажирки.

В результате ДТП одна пассажирка получила тяжелые травмы, а вторая настолько серьезные повреждения, что скончалась на месте происшествия.

Сам же виновник аварии предпочел скрыться с места ДТП, покинув свой автомобиль. О случившимся он никому не рассказал, несмотря на то, что пострадавшим по его вине могла требоваться помощь.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Дело передали в Краснотурьинский городской суд для рассмотрения по существу. Уральцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Теги: Краснотурьинск, водитель, ДТП


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