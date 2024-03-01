Тиньков* закрывает в России фонд помощи больным лейкемией

Бизнесмен Олег Тиньков* объявил о закрытии в России своего благотворительного фонда, помогавшего людям с лейкемией. По словам Тинькова*, его семья "вынуждена выйти из попечительства фонда, чтобы спасти эту организацию". Тиньков* выразил надежду на то, что фонд продолжит существовать без него.

Тиньков* в Instagram* заявил, что считает смешным внесение себя в реестр иноагентов: "Не понимаю, как иностранец может быть под иностранным влиянием", это оксюморон".

При этом бизнесмен указывает на то, что в России смертность взрослых с лейкемией в три раза выше, чем в "презираемых Путиным США".

Тиньков* сообщил, что за два с половиной года существования фонда его семья вложила в проект "десятки миллионов долларов" на закупку оборудования, обучение медсестер и создание реестра доноров костного мозга. Он упрекнул власти в том, что банком доноров занимаются частные лица, а не Минздрав.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

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