Екатеринбуржец заплатил 64 штрафа, чтобы не лишиться автомобиля

Житель Екатеринбурга оплатил десятки штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы не лишиться своего автомобиля. Машину хотели забрать судебные приставы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в отношении мужчины возбудили 64 исполнительных производства на сумму более 60 тысяч рублей. Большинство его нарушений было за превышение скорости. Однако оплачивать штрафы уралец не торопился.

Судебные приставы выяснили, что в собственности должника есть BMW 525i. В отношении автомобиля вынесли постановление о запрете регистрационных действий и его аресте. Предоставить машину владелец отказался, тогда авто объявили в исполнительный розыск.

Вскоре местонахождение иномарки было установлено. Лишь после этого водитель оплатил всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор в 10 тысяч рублей. Ограничительные меры были сняты.

Напомним, недавно в Екатеринбурге оштрафовали блогершу, ездившую на автомобиле по пешеходной улице.