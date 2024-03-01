01 Марта 2024
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Политика Украина
Фото: Facebook, Петр Порошенко

Порошенко пожаловался еврокомиссару, что его не выпускают за границу

Экс-президент Украины Петра Порошенко написал письмо еврокомиссару по вопросам расширения Оливеру Варгеи, в котором пожаловался, что его не выпускают за границу. Причем увязал этот вопрос с членством Украины в ЕС.
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Порошенко просит дать указания украинскому правительству с целью "прекратить дискриминационную практику по отношению к оппозиционным партиям" и гарантировать соблюдение прав оппозиции в соответствии с критериями членства в ЕС. А в случае отказа или невыполнения требований поднять вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины по движению в ЕС и разработке переговорной рамки о вступлении. Порошенко преследует цель обвинить Зеленского в препятствовании движения Украины в ЕС. При этом ни сам Порошенко, ни его партия "Европейская солидарность" не сообщали о таком письме.

В середине февраля Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Причем подобрали удобный предлог, чтобы запретить ему выезжать.

"[Глава ГУР] Кирилл Буданов сообщил [спикеру Рады Руслану] Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность! Единственный способ "спасти" Порошенко – не выпустить его за границу", – съязвил он.

Порошенко заявил, что над ними будет смеяться весь мир. Они могут позориться сами, но он не позволит позорить Украину. Зеленский лишил его возможности провести переговоры с Западом.

В конце прошло года Порошенко тоже не выпустили за границу. Он может стать обвиняемым в уголовном деле по закупке угля в ДНР и ЛНР в 2014-2015 гг.

Теги: Петр Порошенко, Украина


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