Алексей Вихарев помог артиллеристам после пожара в месте их дислокации

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог знакомым артиллеристам восстановить свои запасы после страшного пожара. По его словам, в место дислокации военных ударил сельскохозяйственный дрон, после чего вспыхнул огонь, который уничтожил абсолютно все: одежду, боеприпасы, продукты питания и даже машину.

"Вот такие страшные кадры на днях мне отправил военный Матвей из зоны СВО. Собрал список необходимого, закупил и отправил одежду, новый квадрокоптер, гуманитарную помощь. Остаемся с ребятами на связи, будем помогать по мере необходимости!" - написал депутат в своих соцсетях.

Напомним, что Матвею и его сослуживцам-артиллеристам Алексей Вихарев помогает со дня их отправки на спецоперацию. В сентябре военный, будучи в отпуске, приезжал в приемную депутата - тогда ему передали партию квадрокоптеров и шумоподавляющих наушников. Но даже без этого артиллеристы держат постоянную связь с Вихаревым для оперативной поддержки.

"Благодарю всех однопартийцев "Единой России" за помощь Свердловским военным! За годы СВО мы совместно отправили несколько тысяч тонн гуманитарной, дополнительной помощи! Партия продолжает помогать военным, вместе мы победим!" - добавил депутат.