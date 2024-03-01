01 Марта 2024
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Алексей Вихарев помог артиллеристам после пожара в месте их дислокации

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог знакомым артиллеристам восстановить свои запасы после страшного пожара. По его словам, в место дислокации военных ударил сельскохозяйственный дрон, после чего вспыхнул огонь, который уничтожил абсолютно все: одежду, боеприпасы, продукты питания и даже машину.

Сгоревшее место дислокации российских артиллеристов(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

"Вот такие страшные кадры на днях мне отправил военный Матвей из зоны СВО. Собрал список необходимого, закупил и отправил одежду, новый квадрокоптер, гуманитарную помощь. Остаемся с ребятами на связи, будем помогать по мере необходимости!" - написал депутат в своих соцсетях.

Гуманитарная помощь от Алексея Вихарева российским артиллеристам(2024)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, что Матвею и его сослуживцам-артиллеристам Алексей Вихарев помогает со дня их отправки на спецоперацию. В сентябре военный, будучи в отпуске, приезжал в приемную депутата - тогда ему передали партию квадрокоптеров и шумоподавляющих наушников. Но даже без этого артиллеристы держат постоянную связь с Вихаревым для оперативной поддержки.

Встреча Алексея Вихарева с одним из российских артиллеристов(2024)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Благодарю всех однопартийцев "Единой России" за помощь Свердловским военным! За годы СВО мы совместно отправили несколько тысяч тонн гуманитарной, дополнительной помощи! Партия продолжает помогать военным, вместе мы победим!" - добавил депутат.

Теги: артиллерист, пожар, Вихарев, гуманитарная помощь, СВО


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