В мэрии Екатеринбурга назвали план реконструкции городского дендрария

В мэрии Екатеринбурга рассказали о планах по реконструкции Дендрологического парка-выставки на улице Первомайской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по периметру зеленой зоны площадью 8,8 гектара заменят ограждения общей протяженностью около километра. Внутри самого дендрария установят фонари: специалисты подключат диодные лампы вдоль 1,8 километра тропинок.

Наибольшее внимание уделят двум водоемам, берега укрепят бутовым камнем, а дно почистят от ила и грунта. В дополнение в дендрарии переложат дорожки, а также установят вдоль них новые скамьи и урны.

Ожидается, что работы пройдут поэтапно в течение нескольких лет.

Дендрологический парк-выставка был создан в 1932 году при Академии коммунального хозяйства, сегодня там посажено более 300 видов растений. В 2022 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал зеленую зону из ведения городского комитета по экологии под патронаж комитета благоустройства.

Напомним, ранее мэрия озвучила планы по реконструкции Летнего парка "Уралмаш".