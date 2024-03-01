Моор с Собяниным договорился внедрять МЭШ в тюменские школы

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным соглашение о внедрении в регионе сервисов Федеральной государственной информационной системы "Моя школа". Об этом губернатор Александр Моор сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Технологической основой для нее служит "Московская электронная школа". Сокращенно – МЭШ.

"Программное обеспечение – передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны. Получаем эффективный инструмент управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями", - написал губернатор.

Переход на эту платформу планируется с нового учебного года.

Глава региона пообещал, что переход будет максимально комфортным для школьников, педагогов и родителей. Отметим, что с 2022 года сервисы Московской электронной школы внедрены в новую федеральную государственную информационную систему "Моя школа". Она уже тестируется в пилотных регионах — Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.