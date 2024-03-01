Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших в крушении Ил-76

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - сказала она РИА Новости.

Москалькова сообщила, что у российских властей есть все ДНК, необходимые для идентификации погибших при крушении.

Омбудсмен, по ее словам, находится на связи с украинской стороной по делу о крушении самолета. Она подтвердила, что Киев обращался к России с вопросом о возможности выдачи тел погибших.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что коллега из Украины Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом самолете Ил-76.

Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Атакован самолет был военнослужащими ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа. Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.