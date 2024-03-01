Умер актер, чьим голосом говорил Мишутка в "Спокойной ночи, малыши!"

Умер народный артист Башкортостана Игорь Капатов. Одна из его работ – озвучивание медведя Мишутки в "Спокойной ночи, малыши!".

О смерти артиста сообщил Башкирский государственный театр кукол.

Игорь Капатов родился в 1953 г. в Горьком (Нижний Новгород). В 1977 г. окончил Горьковское театральное училище искусств (курс Копылова), после окончания которого по приглашению режиссёра Владимира Штейна стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 г. был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра. В 1986 г. он окончил Уфимское училище искусств (курс Гилязева).

В 2001 г. артист переехал в Москву, где снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы, а всероссийскую известность получил благодаря роли Мишутки в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!".