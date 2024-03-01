В армейские подразделения БПЛА записались геймеры

Бывшие любители компьютерных игр, которые приходят добровольцами в подразделения БПЛА армии России, быстро осознают, что боевая работа намного сложнее.

"Такие люди с интересными историями, конечно, к нам приходят, те, которые очень много на гражданке играли в компьютерные игры", - сказал ТАСС командир одного из подразделений БПЛА, действующих на херсонском направлении, с позывным Якорь.

При этом в такие соединения никто не идет с мыслями, что на полях специальной военной операции будет так же просто, как и в игре, уточнил командир.