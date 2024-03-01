Опрос: россияне считают цветы самым популярным подарком для коллег на 8 Марта

Самым уместным подарком коллегам-женщинам 69% россиян назвали цветы.

61% участников исследования выбирают сертификаты на покупки, а 47% — угощения и сладости, следует из опроса сервиса "Работа.ру" и финтех-компания ЮMoney. 38% заявили, что выделили сертификаты на процедуры и развлечения, 24% — парфюмерию и косметику, а 19% респондентов отметили тематические сувениры. 16% в качестве подарка коллегам выбрали бы аксессуары и украшения, 15% — книги.

По данным ЮMoney, на этот раз перед праздником растет спрос на покупку сертификатов в салоны красоты. С 20 по 27 февраля число платежей в салонах и парикмахерских выросло на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот стал на 77% больше, а число покупателей увеличилось на 51%. При этом средний чек вырос на 41%, до 3 тыс. 814 руб.

Также перед 8 Марта увеличивается спрос на книги. С 20 по 27 февраля число таких покупок выросло на 19%, оборот платежей — на 13% год к году. Число покупателей не изменилось, как и средний чек, который составил 216 руб.

55% россиян указали, что кухонные принадлежности являются самым неуместным подарком для женщин-коллег. 43% опрошенных выделили алкоголь, а 30% — парфюмерию и косметику, сообщают "Известия".