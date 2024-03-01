01 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минпромторге объяснили сдвиг поставок МС-21 и SJ-100

Перенос начала поставок импортозамещенных российских авиалайнеров МС-21 и SJ-100 на 2025–2026 годы объясняется техническими сложностями реализации проектов такого масштаба и обязательствами выполнения полноценной программы испытаний.

Как заявили в Минпромторге, текущие сдвиги не должны повлиять на общее выполнение программы поставок новых лайнеров до 2030 года. Отмечается, что 16 SJ-100 и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться отечественными системами по мере их поступления, что позволит после завершения испытаний обеспечить догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота российских авиакомпаний 600 самолетами к 2030 году.

Минпромторг указал, что программы импортозамещения в гражданской авиации реализуются в беспрецедентные по мировым меркам сроки. Аналогичных российскому примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели, авиационные материалы, в современной мировой авиации не существует.

"Все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию, поставщиков из нескольких десятков стран. России предстоит справиться самой. И российский авиапром, несмотря ни на что, делает успехи. Все компании авиационной отрасли России, как комплектаторы, так и финалисты, работают с максимальной отдачей", — подчеркнули в министерстве, сообщают "Известия".

Напомним, в "Ростехе" заявили, что начало поставок импортозамещенных российских авиалайнеров SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год. В ОАК заявили, что компании сталкиваются с объективными ограничениями, перечислив в их числе полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени.

Кроме того сообщалось, что производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м году, не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. На этот раз – на 2025-2026 годы. Это при том, что до 2030 года только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.

Теги: Минпромторг, самолеты, авиация


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