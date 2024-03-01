В России оплата труда для экспатов выросла до 750 тысяч рублей

В России увеличили порог оплаты труда для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Он вырос до 750 тыс. руб. в квартал, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступили в силу с 1 марта.

По данным МВД РФ, до 2024 года минимальная оплата труда экспата составляла 167 тыс. руб. в месяц. С 2024 года она увеличится до 250 тыс.