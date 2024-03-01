В России повысили размеры выплат медикам в малых городах и селах

С 1 марта в России выросли ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах.

С такой инициативой в середине февраля выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил о необходимости обратить особое внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц.

По словам российского лидера, в городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачи дополнительно будут получать 29 тыс. руб., средний персонал - 13 тыс., а в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тыс. руб., а для медицинских работников среднего звена - 30 тыс.

Также Путин призвал правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам. Глава государства объявил, что с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть заработной платы всех медработников до 50%, сохранив при этом дополнительные выплаты.