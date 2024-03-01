РКН приступает к ограничению доступа к сайтам с методами обхода блокировок

Роскомнадзор с 1 марта начнет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

В сентябре прошлого года Минцифры опубликовало соответствующий проект постановления кабмине на портале проектов нормативных правовых актов, с помощью которого РКН может начать блокировать ресуры, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в стране.

В октябре 2023 года Роскомнадзор сообщил, что согласно проекту постановления правительства, разработанному Минцифры, ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. Спустя месяц РКН получил от кабмина соответствущие полномочия.

Также сообщалось, что в рунете сайты начали удалять информацию о VPN. Порталы внедряют автоматизированные системы и новые правила модерации контента.