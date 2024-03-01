Поставки SJ-100 перенесли на 2026 год

Начало поставок импортозамещенных российских авиалайнеров SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год.

Как заявили в "Ростехе", с учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолета сдвигается на 2025 год, а начало поставок — на 2026 год. Отмечается, что этот срок предусматривался программой изначально. Как заявил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко, сроки предъявления авиатехники для проведения были сдвинуты по объективным причинам.

В ОАК заявили, что компании сталкиваются с объективными ограничениями, перечислив в их числе полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени.

Кроме того, в конце декабря прошлого года в ходе испытаний была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ по двигателю ПД-8. Стоит задача обеспечить его надежность во всех режимах и гарантировать безопасность эксплуатации.

А "Ростехе" признают, что даже с учетом сдвига сроки производства SJ-100 с ПД-8 остаются рекордными. Базовая версия Суперджет-100 при плотной международной кооперации, которая предоставила многочисленные готовые решения, создавалась десять лет. Дополнительное время, которое сейчас потребовалось для доработок, будет с максимальной пользой использовано всей цепочкой кооперации.

В 2026 году планируется передать компаниям 30 новых SJ-100 с ПД-8. Сегодня в различной стадии готовности находятся 16 новых импортозамещенных самолетов этого типа, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что отечественные свечи зажигания для самолетов "Суперджет" (SSJ100) служат в десять раз меньше импортных. До санкций на самолете с двигателями SaM146 использовались американские свечи с ресурсом 1000 часов эксплуатации. Их импортозаместили свечами Уфимского агрегатного производственного объединения с ресурсом 100 часов