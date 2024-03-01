Большинство россиян не хотят возвращения иностранных брендов

63% опрошенных россиян заявили, что не хотят возвращения иностранных брендов.

Исследование было проведено АНО "Диалог". Было опрошено 10 тыс. пользователей социологическим методом, проанализировано порядка 500 тыс. комментариев. Большинство россиян желают, чтобы российские бренды полноценно заменили иностранные. Также опрос показал, что многие потребители выбирают российские бренды "из патриотических соображений". При этом опрошенные указали, что хотели бы видеть больше брендов, названия которых пишутся кириллицей.

Как заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, за последнее время доля потребления импортных товаров снижается, а на смену им приходят российские товары.

По итогам 2023 года был зафиксирован рост выручки у отечественных компаний более чем на 50%. Она считает, что это произошло и за счет информационного продвижения, а также благодаря доступу товаров на маркетплейсы, которые позволяют дотянуться до массового потребителя, сообщает ТАСС.