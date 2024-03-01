Глава ФСБ оценил количество американских баз на Украине

На территории Украины располагается большое количество баз ЦРУ США.

Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

"Много", - ответил он на вопрос о количестве баз американских спецслужб в бывшей советской республике, сообщает ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предположил, что на Украине действует гораздо больше баз ЦРУ, нежели 12.

Ранее New York Times сообщила, что ЦРУ с 2016 года создало на Украине 12 секретных баз. По данным издания, обученные американцами украинские агенты нападали на россиян и атаковали объекты в Крыму задолго до начала СВО.