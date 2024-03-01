01 Марта 2024
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Ляйсан Утяшева&quot; / youtube.com/@Liasan

Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой

Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Речь идет об апелляции на арбитражное решение CAS от 29 января 2024 года. Отмечается, что апелляцию на решение CAS можно подать в данный судебный орган «по ограниченным основаниям». Кроме того, оспорить вердикт CAS в швейцарском Федеральном суде можно только в случае процессуальных нарушений.

Если судебный орган встанет на сторону Валиевой, то ее дело вернется на пересмотр в CAS, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что департамент разведки Всемирного антидопингового агентства (WADA) может продолжить разбирательство в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.

Теги: Валиева, Швейцария


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