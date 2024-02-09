Трюдо назвал "частью российской пропаганды" упоминание Путиным приглашение нациста в парламент Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал "элементом российской пропаганды" упоминание президентом РФ Владимиром Путиным приглашения в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки).

Он заявил, что Путин "будет использовать любую пропаганду, которую может", однако не сможет "обмануть канадцев".

"Канада поддерживает Украину не только потому, что мы друзья Украины, но и потому, что порядок, основанный на правилах, система законов и Устав ООН защищают всех нас, а не только украинцев. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - приводит слова Трюдо ТАСС.

При этом Трюдо не стал отвечать на вторую часть вопроса относительно того, что его офис пригласил Хунку на официальные мероприятия.

Напомним, в сентябре разгорелся международный скандал после приглашения в канадский парламент сражавшегося на стороне фашистской германии украинского ветерана Ярослава Гунько. После выступления в парламенте Канады Владимира Зеленского спикер палаты общин Энтони Рота похвалил приглашенного на заседание ветерана Ярослава Гуньку, представив его как "борца за независимость Украины" во время Второй мировой войны. Позже оказалось, что Гунька служил в дивизии Ваффен СС, то есть был нацистом. Действия канадского парламента осудили представители общественных организаций и дипломаты разных стран, в том числе Израиля и Польши. В итоге Рота подал в отставку.

В интервью Карлсону Путин заявил, что денацификация, которая заявлена одной из целей специальной военной операции на Украине, означает избавление от людей, продвигающих теорию и практику нацизма. В качестве примера он привел появление нациста Хунки в канадском парламенте во время визита Зеленского.