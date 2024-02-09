Россия нацелена на нормализацию отношений с Грузией при наличии встречных шагов

Москва нацелена на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений с Тбилиси при наличии встречных шагов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Руководство Грузии в прошлом году вело прагматичную линию в отношении России. Со своей стороны отменили действовавший с 2000 года визовый режим краткосрочных поездок грузинских граждан в Россию и возобновили прямое авиасообщение, что облегчило контакты между людьми и способствовало наращиванию торгово-экономических связей. Нацелены на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений, разумеется, при наличии встречных шагов со стороны Тбилиси", - заявила Захарова.

Она сообщила, что удовлетворена результатами совместной с соседями, партнерами и союзниками работы на

"Удовлетворены результатами совместной с нашими соседями, партнерами и союзниками работы на таком важнейшем для России стратегическом направлении как Содружество Независимых Государств", - добавила она.