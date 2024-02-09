В Киеве начался протест из-за отставки Залужного

В Киеве протестующие вышли на акцию с требованием восстановить в должности бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что на место уже прибыла полиция. В митинге участвуют несколько десятков человек.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку популярного генерала, главкома ВСУ Валерия Залужного. Пока не известно, останется ли тот в команде главы государства. Ранее сообщалось, что Залужный отказался от постов советника и помощника президента и не хотел по собственному желанию покидать пост.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не пользуется популярностью среди рядовых украинских военных. Сообщается, что генерал получил прозвища "Мясник" и "Генерал 200". Также о Сырском отзываются как о "жестоком генерале советского образца", который не слишком заботится о сохранности солдатских жизней.