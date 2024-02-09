09 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Выросло число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске скончался. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Таким образом, число погибших от обстрела выросло до 29.

"Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все, чтобы его спасти. Но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении, опубликованном правительством ЛНР.

Напомним, 3 февраля был обстрелян Лисичанск. Изначально жертвами были 28 человек, в том числе министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма. В числе погибших также оказались беременная женщина и пятилетний ребенок.

10 человек получили ранения. 4 февраля в ЛНР был объявлен траур.

В Кремле случившееся назвали терактом. Следователи СКР расследуют обстрел, как очередное преступление ВФУ против мирных граждан.

Теги: Лисичанск, пекарня, обстрел, погибшие, пострадавшие


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