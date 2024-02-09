Правительство выплатит по 100 тысяч рублей на каждого ребенка, пострадавшего от обстрелов ВСУ

Правительство России выделило средства на единовременные выплаты детям, пострадавшим от украинских обстрелов. Выплата составит 100 тыс. руб. Общая сумма средств, выделенных на эти цели (как и число пострадавших детей) не называется.

По данным "Интерфакса", выплаты получат семьи с детьми, получившими увечье на территории ДНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на территориях других российских регионов.

Выплату получит один из родителей ребенка или он сам, если на момент получения выплаты ему уже исполнилось 18 лет.