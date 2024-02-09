В России Siemens переименована в "Системс"

ООО "Сименс" (российская структура AG Siemens) переименовано в ООО "Системс".

Об этом говорится в карточке компании в ЕГРЮЛ, пишет "Интерфакс". Владельцем 100% компании до сих пор значится AG Siemens.

После начала военной спецоперации Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию.

"Всевозможные международные санкции и текущие и потенциальные контрсанкции влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание", - сообщили в компании.