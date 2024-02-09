09 Февраля 2024
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Фото: пресс-служба РМК

В УГГУ стартовала Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) стартовала XXIX Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов. В этом году она проходит "под знаком меди" и посвящена 90-летию Свердловской области и 110-летию Горного университета.

Генеральным партнером события стала Русская медная компания, которая в этом году празднует 20-летие с момента создания. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, участниками олимпиады стали порядка 250 школьников 3-11-х классов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областей, Пермского и Хабаровского краев. В их числе школьники из кружков юных геологов с территорий присутствия РМК, которые уже второй год подряд принимают участие в олимпиаде.

Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Почетными гостями церемонии открытия стали начальник департамента по недропользованию по УрФО Алексей Булатов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, заместитель министра образования и молодежной политики Юрий Зеленов и заслуженный эколог России, выпускница УГГУ, вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

"Дело в том, что вся горная отрасль базируется на геологических знаниях. Именно от опыта, квалификации, правильной геологической оценки месторождений будет зависеть все – выбор способа отработки месторождений, выбор способа подсчета запасов. То есть это очень важные, базовые знания. Поэтому для нашей компании, которая растет и развивается очень быстро, нужно понимать, какие кадры к нам придут сегодня, какие придут в следующем поколении. И мы уже сейчас начинаем заниматься и работать со школьниками, оценивать их знания, их опыт. Растить, можно сказать, со школьной скамьи наших будущих геологов", - отметила Наталия Гончар.

Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Участников ждет насыщенная соревновательная программа: тесты и практические задания по минералогии и петрографии, палеонтологии, общей геологии, экологии, геофизике, горному делу и геологии месторождений полезных ископаемых. Уникальной секцией олимпиады станет метеоритика: в преддверии очередной годовщины падения Челябинского метеорита юным геологам будет предложено на основе своих знаний отличить настоящий фрагмент метеорита от земных камней.

Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов(2024)|Фото: пресс-служба РМК

"К нам регулярно поступают участники Свердловской областной олимпиады юных геологов и в связи с этим мы решили, что с этого года участники олимпиады будут получать пять дополнительных баллов при поступлении в УГГУ, а победители – 10 баллов. Путей в профессию много, и они очень разные. Наша задача – помочь ребятам раскрыть свой интерес. Олимпиада как раз предоставляет такую возможность: она включает целый ряд различных соревновательных направлений, которые позволят детям увидеть красоту минералогии, литологии, петрографии и других наук, связанных с геологией", - рассказал ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов(2024)|Фото: пресс-служба РМК

РМК и УГГУ связывает многолетнее тесное сотрудничество. На предприятиях компании работает много выпускников вуза. Студенты проходят производственную практику на предприятиях РМК, а сотрудники предприятий проходят переподготовку в УГГУ. Кроме того, в этом году исполняется год уникальному проекту – Уральскому образовательному центру юных геологов, горняков и экологов УГГУ, созданному при поддержке РМК. Проект призван создать максимально комфортные условия для занятий школьников в рамках ранней профессиональной ориентации.

Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Русская медная компания сотрудничает с ведущими вузами и техникумами в регионах присутствия для подготовки высококлассного персонала и формирования профессионального кадрового резерва из числа молодых специалистов. В том числе компания активно поддерживает тематические мероприятия, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий в горной отрасли.

Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов(2024)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: геологи, УГГУ, олимпиада, РМК


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