В УГГУ стартовала Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов

В Уральском государственном горном университете (УГГУ) стартовала XXIX Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов. В этом году она проходит "под знаком меди" и посвящена 90-летию Свердловской области и 110-летию Горного университета.

Генеральным партнером события стала Русская медная компания, которая в этом году празднует 20-летие с момента создания. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, участниками олимпиады стали порядка 250 школьников 3-11-х классов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областей, Пермского и Хабаровского краев. В их числе школьники из кружков юных геологов с территорий присутствия РМК, которые уже второй год подряд принимают участие в олимпиаде.

Почетными гостями церемонии открытия стали начальник департамента по недропользованию по УрФО Алексей Булатов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, заместитель министра образования и молодежной политики Юрий Зеленов и заслуженный эколог России, выпускница УГГУ, вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

"Дело в том, что вся горная отрасль базируется на геологических знаниях. Именно от опыта, квалификации, правильной геологической оценки месторождений будет зависеть все – выбор способа отработки месторождений, выбор способа подсчета запасов. То есть это очень важные, базовые знания. Поэтому для нашей компании, которая растет и развивается очень быстро, нужно понимать, какие кадры к нам придут сегодня, какие придут в следующем поколении. И мы уже сейчас начинаем заниматься и работать со школьниками, оценивать их знания, их опыт. Растить, можно сказать, со школьной скамьи наших будущих геологов", - отметила Наталия Гончар.

Участников ждет насыщенная соревновательная программа: тесты и практические задания по минералогии и петрографии, палеонтологии, общей геологии, экологии, геофизике, горному делу и геологии месторождений полезных ископаемых. Уникальной секцией олимпиады станет метеоритика: в преддверии очередной годовщины падения Челябинского метеорита юным геологам будет предложено на основе своих знаний отличить настоящий фрагмент метеорита от земных камней.

"К нам регулярно поступают участники Свердловской областной олимпиады юных геологов и в связи с этим мы решили, что с этого года участники олимпиады будут получать пять дополнительных баллов при поступлении в УГГУ, а победители – 10 баллов. Путей в профессию много, и они очень разные. Наша задача – помочь ребятам раскрыть свой интерес. Олимпиада как раз предоставляет такую возможность: она включает целый ряд различных соревновательных направлений, которые позволят детям увидеть красоту минералогии, литологии, петрографии и других наук, связанных с геологией", - рассказал ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.





РМК и УГГУ связывает многолетнее тесное сотрудничество. На предприятиях компании работает много выпускников вуза. Студенты проходят производственную практику на предприятиях РМК, а сотрудники предприятий проходят переподготовку в УГГУ. Кроме того, в этом году исполняется год уникальному проекту – Уральскому образовательному центру юных геологов, горняков и экологов УГГУ, созданному при поддержке РМК. Проект призван создать максимально комфортные условия для занятий школьников в рамках ранней профессиональной ориентации.

Русская медная компания сотрудничает с ведущими вузами и техникумами в регионах присутствия для подготовки высококлассного персонала и формирования профессионального кадрового резерва из числа молодых специалистов. В том числе компания активно поддерживает тематические мероприятия, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий в горной отрасли.



